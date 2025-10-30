مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

إعلان

الأول في تاريخ الشرق الأوسط.. الهلال السعودي يطلق طائرته الخاصة

كتب : مصراوي

02:23 م 30/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    طائرة الهلال 1
  • عرض 5 صورة
    طائرة الهلال
  • عرض 5 صورة
    طائرة الهلال 3
  • عرض 5 صورة
    طائرة الهلال 2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة نادي الهلال، برئاسة نواف بن سعد، تدشين الطائرة الخاصة والحصرية التي تحمل شعار النادي، بالتعاون مع أحد شركاء النادي.

ووصلت الطائرة، التي تحمل شعار وألوان الهلال، صباح اليوم الخميس إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، حيث تأتي من طراز A320neo.

وبهذا يصبح الهلال أول نادٍ في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط يمتلك طائرة خاصة مطلية بالكامل بهوية النادي وعلامته التجارية.

ومن المقرر أن تكون أولى رحلات فريق الهلال الأول لكرة القدم على الطائرة الجديدة يوم الأحد المقبل، 2 نوفمبر، من الرياض إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض المواجهة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الغرافة القطري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طائرة نادي الهلال السعودي الخاصة شركة نادي الهلال نواف بن سعد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بالواقع المعزز.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد على 7 آلاف سنة حضارة
كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن