الأول في تاريخ الشرق الأوسط.. الهلال السعودي يطلق طائرته الخاصة

أعلنت شركة نادي الهلال، برئاسة نواف بن سعد، تدشين الطائرة الخاصة والحصرية التي تحمل شعار النادي، بالتعاون مع أحد شركاء النادي.

ووصلت الطائرة، التي تحمل شعار وألوان الهلال، صباح اليوم الخميس إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، حيث تأتي من طراز A320neo.

وبهذا يصبح الهلال أول نادٍ في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط يمتلك طائرة خاصة مطلية بالكامل بهوية النادي وعلامته التجارية.

ومن المقرر أن تكون أولى رحلات فريق الهلال الأول لكرة القدم على الطائرة الجديدة يوم الأحد المقبل، 2 نوفمبر، من الرياض إلى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض المواجهة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الغرافة القطري.