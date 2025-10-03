مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

3 2
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

تصاميم مميزة.. الكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2026

كتب : محمد القرش

11:17 ص 03/10/2025

الكرة الرسمية لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم للمنتخبات 2026 المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وجاءت الكرة التي أُطلق عليها اسم "TRIONDA" من تصميم شركة أديداس، وتم ترجمة الاسم من اللغة الإسبانية للعربية بما يعني "ثلاث موجات".

ويأتي هذا الكشف في أعقاب أحداث تاريخية أخرى شهدتها البطولة مؤخراً، بما في ذلك الكشف عن التميمة الرسمية، والأخبار التي تفيد بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيتبرع بمبلغ دولار أمريكي واحد لصندوق تعليم المواطن العالمي التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم مقابل كل تذكرة تباع لكأس العالم 26.

يتميز تصميم الكرة النابض بالحياة بمخطط ألوان أحمر وأخضر وأزرق يُشيد بالدول الثلاث المضيفة، بينما يُحاكي تصميمها الجديد كليًا، المكون من أربعة ألواح بهندسة انسيابية، الموجات المشار إليها في اسم الكرة.

وتتصل هذه الألواح لتشكل مثلثًا في وسط الكرة، في إشارة إلى الاتحاد التاريخي للدول الثلاث المضيفة، وتُزيّن الكرة رموز تُمثل كل دولة مضيفة، بورقة القيقب لكندا، ونسر للمكسيك، ونجمة للولايات المتحدة، بينما تُشيد الزخارف الذهبية بكأس العالم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو: "وصلت الكرة الرسمية لكأس العالم 26".

وأضاف: "إنها رائعة الجمال، يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم كرة تريوندا، لقد ابتكرت أديداس كرةً أيقونيةً أخرى لكأس العالم، بتصميم يجسد وحدة وشغف الدول المضيفة العام المقبل، كندا والمكسيك والولايات المتحدة".

واختتم: "أتطلع بشوق لرؤية هذه الكرة الجميلة وهي تُسجل هدفًا، بدأ العد التنازلي لأعظم كأس عالم على الإطلاق".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم كأس العالم 2026 الكرة الرسمية لكأس العالم رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو

