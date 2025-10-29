مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

حكيم زياش يتواجد رفقة والدته في ديربي الوداد والرجاء (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

10:48 م 29/10/2025
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حكيم زياش ووالدته
  • عرض 3 صورة
    حكيم زياش ووالدته

شهد ديربي الوداد المغربي والرجاء، تواجد الوافد الجديد للفريق الودادي حكيم زياش في المدرجات، وذلك بعد إنضمامه لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر.

وتواجد حكيم زياش في المقصورة الرئيسية للمباراة رفقة والدته، في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس لدعم فريقه الوداد في اللقاء المرتقب.

جدير بالذكر أن حكيم زياش يمتلك مسيرة احترافية كبيرة بدأت عام 2012 مع نادي هيرنفين الهولندي، قبل أن ينتقل إلى أياكس أمستردام، ثم خاض تجربة في تشيلسي الإنجليزي وجالتا سراي التركي.

حكيم زياش ووالدته حكيم زياش الوداد المغربي الوداد والرجاء

