حكيم زياش يتواجد رفقة والدته في ديربي الوداد والرجاء (صور)

شهد ديربي الوداد المغربي والرجاء، تواجد الوافد الجديد للفريق الودادي حكيم زياش في المدرجات، وذلك بعد إنضمامه لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر.

وتواجد حكيم زياش في المقصورة الرئيسية للمباراة رفقة والدته، في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس لدعم فريقه الوداد في اللقاء المرتقب.

جدير بالذكر أن حكيم زياش يمتلك مسيرة احترافية كبيرة بدأت عام 2012 مع نادي هيرنفين الهولندي، قبل أن ينتقل إلى أياكس أمستردام، ثم خاض تجربة في تشيلسي الإنجليزي وجالتا سراي التركي.