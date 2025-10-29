بيراميدز بزيه الأساسي أمام التأمين الإثيوبي في إياب دوري الأبطال

"لن يحدث على الإطلاق".. أرني سلوت يتحدث عن تراجع مستوى محمد صلاح

عُقد صباح اليوم الاجتماع الفني الخاص مباراة بيراميدز أمام فريق التأمين الإثيوبي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بأحد فنادق التجمع الخامس في القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي، إذ يسعى بيراميدز لحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يخوض بيراميدز اللقاء مرتدياً طاقمه الأساسي باللونين الأزرق والأبيض، على أن يظهر حارس مرماه باللون الأصفر الكامل، فيما سيلعب فريق التأمين الإثيوبي بالزي الأزرق الكامل، ويرتدي حارس مرماه الطاقم الأصفر أيضاً.

كما تم التأكيد على أنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 وهي نفس نتيجة الذهاب، فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى دور المجموعات دون خوض وقت إضافي.