أحمد رمضان يعلن رحيله عن منتخب مصر للسيدات

أعلن أحمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر الأول للسيدات، انتهاء رحلته مع المنتخب، بعد الخسارة من غانا وفشل التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.

وكتب أحمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد والشكر والفضل لله، بانتهاء مباراتي غانا في تصفيات أمم أفريقيا ينتهي تكليفي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم وعودتي إلى نادي وادي دجلة".

وأضاف: "أتمنى كل التوفيق للاتحاد واللاعبات فيما هو قادم، بذل الجهاز الفني والإداري والطبي كل الجهد والالتزام لخدمة المنتخب في ظل العوامل والظروف المتاحة، أشكر اللاعبات على المجهود الكبير والالتزام وإن شاء الله القادم أفضل".

واختتم أحمد رمضان: "أخيراً أريد أن أشكر إدارة وادي دجلة الوطنية المحترمة على الموافقة على طلب الاتحاد المصري بتكليفي لقيادة المنتخب بشكل مؤقت، شكرا المهندس ماجد سامي وإدارة الكرة المحترمة".

وفشل منتخب مصر في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2026، بعد الخسارة من غانا ذهاب وإيابا، بنتيجة 7-0، في الجولة الأخيرة من التصفيات.

