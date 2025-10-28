خسر من غانا بسباعية.. منتخب مصر يودع تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

عمر هشام: نسير بخطى ثابتة نحو جعل مصر مركزًا عالميًا لرياضة الجولف

بعد الخسارة من غانا.. أحمد رمضان يعلن رحيله عن منتخب مصر للسيدات

خسر منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية من غانا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات إياب المرحلة الثانية والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2026.

وتأهل منتخب غانا إلى أمم أفريقيا 2026، على حساب منتخب مصر الذي خسر مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ليصبح مجموع المباراتين 7-0.

وتقام النسخة الخامسة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، في المغرب، بمشاركة المنتخبات التالية: المغرب (الدولة المضيفة)، زامبيا، تنزانيا، ملاوي، الجزائر، نيجيريا وغانا.

وفشل منتخب مصر في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للسيدات، للنسخة الثالثة على التوالي، إذ أن المرة الأخيرة التي شارك فيها في البطولة، كانت نسخة 2016.

