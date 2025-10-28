مباريات الأمس
خسر من غانا بسباعية.. منتخب مصر يودع تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

كتب : هند عواد

09:26 م 28/10/2025
  عرض 5 صورة
  عرض 5 صورة
    مصر وغانا
  عرض 5 صورة
    منتخب غانا للسيدات (2)
  عرض 5 صورة
    منتخب غانا للسيدات (4)
  عرض 5 صورة
    منتخب غانا للسيدات (1)

خسر منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية من غانا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات إياب المرحلة الثانية والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2026.

وتأهل منتخب غانا إلى أمم أفريقيا 2026، على حساب منتخب مصر الذي خسر مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، ليصبح مجموع المباراتين 7-0.

وتقام النسخة الخامسة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، في المغرب، بمشاركة المنتخبات التالية: المغرب (الدولة المضيفة)، زامبيا، تنزانيا، ملاوي، الجزائر، نيجيريا وغانا.

وفشل منتخب مصر في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للسيدات، للنسخة الثالثة على التوالي، إذ أن المرة الأخيرة التي شارك فيها في البطولة، كانت نسخة 2016.

اقرأ أيضًا:

"تركيزنا على السوبر".. على ماهر يكشف حقيقة رحيله من سيراميكا كليوباترا

هل يرحل أرني سلوت عن ليفربول؟.. فابريزيو رومانو يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر يودع تصفيات أمم أفريقيا للسيدات منتخب غانا يفوز علي منتخب مصر للسيدات تصفيات أمم أفريقيا للسيدات 2026

