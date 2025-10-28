"نوبات قلبية متعددة".. نجم الدراجات النارية يتعرض لحادث مؤلم في سباق

كشف والد متسابق الدراجات النارية، نوح ديتويلر، أن ابنه عانى من سكتات قلبية متعددة بعد تعرضه لحادث مروع يوم الأحد الماضي.

وتم نقل النجم السويسري البالغ من العمر 20 عامًا، جواً إلى المستشفى بعد اصطدامه مع بطل العالم متسابق الدراجات النارية خوسيه أنطونيو رويدا، خلال لفة الرؤية في يوم سباق الجائزة الكبرى الماليزي.

ووقعت الحادثة بينما كان رويدا يندفع بسرعة حول المنعطف الثالث من الحلبة، وجد ديتويلر يسير ببطء بسبب عطل في دراجته، فاصطدم مباشرة بها من الخلف.

وأظهر مقطع فيديو للحادث انفصال الدراجات النارية عن بعضها البعض عند الاصطدام، وخروج الدراجين من سروجهم.

وتم نقل الدراجين إلى المستشفى بواسطة طائرة هليكوبتر في مشاهد مؤلمة أثارت موجة من القلق في عالم رياضة السيارات.

قدّم والد ديتويلر لمجلة "بليك" المتخصصة في سباقات السيارات تحديثًا عن حالة ابنه، وقال إن الشاب البالغ من العمر 20 عامًا عانى من "نوبات قلبية متعددة" عقب الحادث المروع، ولكنه الآن في حالة "مستقرة" في المستشفى.

وخضع الدراج السويسري لاحقًا "لعمليات جراحية متعددة" في مستشفى في كوالالمبور بعد أن فقد "الكثير من الدم"، وأصيب بجروح في الطحال والرئة و"كسر" في ساقه.