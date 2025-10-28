"بسبب الأهلي".. ريبيرو يرفض تدريب أحد أندية الجزائر.. ما القصة؟

رفض الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للأهلي و أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، تولي مهمة تدريب نادي وفاق سطيف الجزائري، رغم العرض المغري الذي قدمته إدارة النادي.

وبحسب ما ذكره موقع "فوت أفريكا" الجنوب إفريقي، عبر تقرير اليوم الثلاثاء، فقد استمع ريبيرو إلى العرض المقدم من إدارة وفاق سطيف باحترام، لكنه أوضح أنه غير مستعد للعودة إلى التدريب في الوقت الحالي، مفضلاً الحصول على فترة راحة بعد تجربته الأخيرة التي وصفها بـ"الصادمة" مع الأهلي المصري، والتي انتهت بإقالته المفاجئة.

وأوضح خوسيه ريبيرو، أنه بعد ما حدث مع الأهلي وإقالته المفاجئة يفضل التريث قبل اتخاذ أي قرار بشأن العودة إلى المجال الفني، مؤكدًا حاجته للابتعاد قليلاً عن أجواء الملاعب.

وأشار التقرير إلى أن وفاق سطيف عرض على المدرب الإسباني أن يكون الأعلى أجرًا في الدوري الجزائري مع منحه كامل الصلاحيات في ملف الانتقالات، إلا أن ذلك لم يغير من موقفه الرافض.

ورغم الرفض، لا يزال مسؤولو وفاق سطيف متمسكين بمحاولاتهم لإقناعه، معتبرون ريبيرو الخيار الأنسب لقيادة مشروع النادي في المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

موقف مصطفى فتحي من مباراة بيراميدز و الزمالك في السوبر المصري

إجراء صارم من الأهلي بسبب إمام عاشور.. ما علاقة اللاعبين وتوروب؟



