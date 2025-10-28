مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:30

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الأخدود

- -
18:10

الهلال

الدوري الإيطالي

أتالانتا

- -
22:45

ميلان

جميع المباريات

هل يرحل أرني سلوت عن ليفربول؟.. فابريزيو رومانو يرد

كتب : مصراوي

04:21 م 28/10/2025
كشف فابريزيو رومانو ، الصحفي المتخصص في ملف الانتقالات عن مستقبل المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول أرني سلوت في ظل النتائج التي يشهدها الفريق مؤخرًا.

ليفربول يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعد مرور 9 جولات بواقع 5 انتصارات و 4 خسائر.

وأوضح فابريزيو رومانو، عبر قناته بمنصة يوتيوب، اليوم الثلاثاء، أن إدارة ليفربول مقتنعة تمامًا بأن سلوت سيقود الفريق للخروج من الأزمة الحالية ولا يوجد خلافات بينهم في الكواليس.

وقال رومانو:"إدارة ليفربول، والملاك، وجميع العاملين في النادي يثقون ثقة تامة بأرني سلوت، إنهم مقتنعون تمامًا بأنه أفضل مدرب للتعامل مع هذا الوضع ومن الواضح أن بداية الموسم كانت سيئة، لكن ليفربول مقتنع بأن كل شيء سيكون على ما يرام، سيستغرق الأمر بعض الوقت لتقييم الفريق مع التعاقدات الجديدة، ولتغيير شيء ما، والعودة إلى مستوى الموسم الماضي، لكن ليفربول يثق تمامًا بسلوت".

وأتم الصحفي ذاته بقوله" هناك تواصل يومي ممتاز بين المديرين، وجميع العاملين في النادي، والإدارة، وأرني سلوت، فلا توجد أي مشكلة، ولا علاقة سيئة، ولا مشاكل بين اللاعبين وأرني سلوت، الأمور تحت السيطرة إنها مسألة تكتيكية ونفسية بالطبع، ولكن لا توجد أي مشكلة بين سلوت واللاعبين أو الإدارة .. لديهم ثقة كاملة في أرني سلوت".

