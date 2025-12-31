مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

هل يمكن أن يصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 1000؟

كتبت-هند عواد:

09:00 ص 31/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (1)
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (3)
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (4)
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (5)
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (6)
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (7)
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خلال حفل جوائز جلوب سوكر، مساء الأحد الماضي، فجر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، مفاجأة بشأن رغبته في الوصول إلى الهدف رقم 1000، قائلا: "سأصل إلى ذلك الرقم (1000 هدف) إذا لم أتعرض لأي إصابة إن شاء الله".

كريستيانو رونالدو الذي وصل إلى الـ40 من عمره، بات الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، بعدما وصل إلى 143 هدفًا خلال 226 مباراة.

ولكن يبقى السؤال: هل يمكن لكريستيانو رونالدو الوصول إلى الهدف رقم 1000 وكم مباراة يحتاجها للوصول إلى هدفه.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 957 في مسيرته، ليصبح الهداف التاريخي لكرة القدم، يليه منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بـ896 هدفا.

ويتبقى لكريستيانو رونالدو 43 هدفا للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته، وبناءً على أرقامه في الموسم الماضي مع النصر السعودي، يمكنه أن يصل إلى هدفه بنهاية الموسم الحالي، إذ سجل البرتغال 41 هدفا مع ناديه فقط بالموسم الماضي.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. مصر تتحرك رسميًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2028

"استبعاد الكبار".. تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون بكأس العاصمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو أهداف كريستيانو رونالدو النصر السعودي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"