هل يمكن أن يصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 1000؟

خلال حفل جوائز جلوب سوكر، مساء الأحد الماضي، فجر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، مفاجأة بشأن رغبته في الوصول إلى الهدف رقم 1000، قائلا: "سأصل إلى ذلك الرقم (1000 هدف) إذا لم أتعرض لأي إصابة إن شاء الله".

كريستيانو رونالدو الذي وصل إلى الـ40 من عمره، بات الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات، بعدما وصل إلى 143 هدفًا خلال 226 مباراة.

ولكن يبقى السؤال: هل يمكن لكريستيانو رونالدو الوصول إلى الهدف رقم 1000 وكم مباراة يحتاجها للوصول إلى هدفه.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 957 في مسيرته، ليصبح الهداف التاريخي لكرة القدم، يليه منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بـ896 هدفا.

ويتبقى لكريستيانو رونالدو 43 هدفا للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته، وبناءً على أرقامه في الموسم الماضي مع النصر السعودي، يمكنه أن يصل إلى هدفه بنهاية الموسم الحالي، إذ سجل البرتغال 41 هدفا مع ناديه فقط بالموسم الماضي.

