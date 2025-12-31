موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كيف يتم حسم المتأهل في حالة التساوي في النقاط بكأس الأمم الأفريقية؟

يلاقي فريق ليفربول نظيره ليدز يونايتد يوم الخميس الموافق 1 يناير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء، وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة، بينما يدخل ليدز يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".