كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:33 ص 31/12/2025
يلاقي فريق ليفربول نظيره ليدز يونايتد يوم الخميس الموافق 1 يناير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء، وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة، بينما يدخل ليدز يونايتد اللقاء وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

