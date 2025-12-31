موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
يلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره سندرلاند، يوم الخميس الموافق 1 يناير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري الإنجليزي.
ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب النور معقل سندرلاند.
ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يدخل سندرلاند اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.
ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".