مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:29 ص 31/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس (1)
  • عرض 3 صورة
    مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره سندرلاند، يوم الخميس الموافق 1 يناير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب النور معقل سندرلاند.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يدخل سندرلاند اللقاء وهو يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة مانشستر سيتي مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي موعد مباراة مانشستر سيتي وسندرلاند

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"