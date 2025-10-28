مباريات الأمس
وفاة حارس مرمى ريال مدريد السابق

كتب : محمد القرش

06:00 ص 28/10/2025
توفي حارس مرمى ريال مدريد السابق ومدرب ليفربول خوسيه مانويل أوتشوتورينا عن عمر يناهز 64 عاما، بعد صراع مع المرض.

وخلال مسيرته كلاعب والتي امتدت قرابة عشرين عامًا، فاز أوتشوتورينا بلقبي دوري إسباني، وكأس الاتحاد الأوروبي مع ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى فالنسيا.

ودخل الإسباني مجال التدريب بعد اعتزاله، حيث قضى سنواتٍ كمدرب لحراس المرمى في فالنسيا، بما في ذلك تحت قيادة جاري نيفيل عام 2015، وفي ليفربول لثلاث سنواتٍ في عهد بينيتيز، ومع إسبانيا، إذ ساهم في فوز منتخب بلاده ببطولة أوروبا مرتين وكأس العالم.

ولعب أوتشوتورينا دورا رئيسيا في إقناع حارس مرمى ليفربول الحالي جيورجي مامارداشفيلي بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الثنائي يعملان معًا في فالنسيا، وعندما علم باهتمام الريدز، طلب مامارداشفيلي النصيحة من الإسباني.

وقال حارس المرمى بعد تأكيد انتقاله إلى ليفربول: "أوتشوتورينا شخص مذهل ومدرب مذهل، من أوائل الأشخاص الذين تحدثت معهم عن عرض ليفربول وقال لي مباشرة: "فقط قم بتوقيع العقد".

