"لم يتوقع أحد هذا الأمر".. واين روني ينتقد محمد صلاح وفان دايك

انتقد واين روني أسطورة نادي مانشستر يونايتد ثنائي ليفربول، محمد صلاح وفان دايك، بسبب دورهما غير القيادي خلال الموسم الجاري.

وقال الإنجليزي عبر برنامج "واين روني" : "هذا هو الوقت الذي يحتاج فيه المدرب وقيادات الفريق إلى إيجاد حلول سريعة، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح جددا عقديهما، لكنني لا أعتقد أنهما قادا الفريق حقًا هذا الموسم".

وواصل: "أعتقد أن لغة الجسد تُخبرنا بالكثير، وأعتقد أننا نلاحظ اختلافًا طفيفًا في لغة الجسد بينهما، إنهما أفضل لاعبين في الفريق، وإذا لم تكن لغة جسدهما سليمة، فسيؤثر ذلك على الجميع".

واختتم: "قد أكون مخطئًا في هذا الأمر، ولكن إذا كنت من مشجعي ليفربول أو مدرب الفريق، فإن هذا الأمر سيكون مصدر قلق كبير بالنسبة لي".

وتعرض فريق ليفربول للخسارة الرابعة على التوالي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، عندما سقط أمام برينتفورد بثلاثية مقابل هدفين في الجولة التاسعة.