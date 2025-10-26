مباريات الأمس
الدوري المصري

فاركو

1 0
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

1 0
21:00

الاتحاد الليبي

تدخل الشرطة والسخرية من لامين.. ماذا حدث بعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة؟

كتب : محمد القرش

09:18 م 26/10/2025
شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، أحداث مثيرة بداية من المباراة حتى نهايتها.

وسيطر التوتر على أحداث المباراة وما بعدها، حيث دخل لاعبي الفريقين في مشادة حادة بعد طرد بيدري لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وهي لحظة أشعلت شجارًا بين لاعبيْ الفريقين، وتدخلت الشرطة.

سخرية نجوم الريال من لامين يامال

وسخر عدد من لاعبي فريق ريال مدريد من لامين يامال بسبب التصريحات التي أدلى بها قبل المباراة بعدة أيام، حيث التقطت الكاميرات، كورتوا وداني كارفاخال وفينيسيوس جونيور، وهم يوجهون بعض الكلمات الساخرة للنجم الإسباني.

تقنية الفيديو تصنع كلاسيكو مثير

وجاء ذلك بعد أن بدأت المباراة باحتساب ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة الثانية، والتي تم إلغاؤها بعد عودة سيزار سوتو جرادو لتقنية الفيديو.

وبعد حوالي عشر دقائق، سجل كيليان مبابي هدفا رائعا، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد لمسة أردا جولر، لكن بعد ذلك تبين تسلل اللاعب الفرنسي بفارق ضئيل.

وتدخلت تقنية الفدييو مرة أخرى في احتساب ركلة جزاء لريال مدريد في الشوط الثاني، بعد أن لمست الكرة يد إريك جارسيا داخل منطقة الجزاء، وتقدم مبابي لتنفيذها، لكن فويتشيك تشيزني تصدى لها ببراعة.

ويأتي ذلك في أعقاب تعليقات يامال اللاذعة قبل المباراة، عندما ظهر على قناة جيرارد بيكيه، وقارن ريال مدريد بفريق "يسرق، ويشتكي، ويفعل أشياء"، وهي التصريحات التي لم تلقى استحسانًا في العاصمة الإسبانية.

