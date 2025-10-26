مباريات الأمس
موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع التأمين الإثيوبي

كتب : نهي خورشيد

08:35 م 26/10/2025

نادي بيراميدز

يستعد الفريق الكروي بنادي بيراميدز لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بخوضه مباراة قوية أمام نظيره التأمين الإثيوبي ضمن منافسات إياب دور الـ32، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بيراميدز سقط في فخ التعادل السلبي اليوم أمام نظيره التأمين الإثيوبي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الدفاع الجوي.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل الموافق 30 أكتوبر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

