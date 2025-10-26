ريال مدريد إلى قمة الدوري الإسباني على حساب برشلونة

"بعد النتائج السلبية" .. حقيقة تواصل ملاك ناد ليفربول مع كلوب

متابعة ـ محمد القرش

زوار مصراوي نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد لمباراة برشلونة

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، ديان هويسين، كاريراس

خط الوسط: تشواميني، جود بيلينجهام، كامافينجا، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور

تشكيل برشلونة لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني

خط الدفاع: جول كوندي، باو كويارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري، فرانكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، ماركوس راشفورد.

ملخص مباراة الكلاسيكو

بداية المباراة

حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لريال مدريد، قبل أن يتم إلغائها بعد اللجوء لتقنية الفيديو في الدقيقة 4

مبابي يسجل هدف تقدم ريال مدريد في الدقيقة 12، لكن يتم إلغائه بسبب تسلل على فينيسيوس

مرور ربع ساعة ومازال التعادل السلبي قائم

كيليان مبابي يسجل هدف تقدم ريال مدريد في الدقيقة 22

فيرمين لوبيز يسجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 38

بيلينجهام يسجل الهدف الثانل لريال مدريد في الدقيقة 43

حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على برشلونة 2-1

بداية الشوط الثاني

مبابي يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 53

مشاركة إبراهيم دياز بدلا من أردا جولر في الدقيقة 66

مشاركة رودريجو وكارفاخال بدلا من فينيسيوس وفالفيردي في الدقيقة 72

دخول كاسادو وأراوخو بدلا من جارسيا وفيران توريس في الدقيقة 75

حكم المبارا يحتسب 9 دقائق وقت بدلا من ضائع

بطاقة حمراء لبيدري في الدقيقة 90+10

انتهاء المباراة بفوز ريال مدريد على نظيره برشلونة 2-1