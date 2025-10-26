القناة الناقلة للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

موقف نادر.. لماذا تأخر بداية الشوط الثاني من مباراة ليفربول؟

يستضيف فريق ريال مدريد عند 06:15 مساء اليوم الأحد نظيره برشلونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

مباراة ريال مدريد وبرشلونة من المقرر أن تنقل عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب ريال مدريد و برشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.

