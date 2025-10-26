مباريات الأمس
الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا

التأمين الإثيوبي

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الاتحاد الليبي

القناة الناقلة للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

كتب : مصراوي

10:50 ص 26/10/2025
    ريال مدريد وبرشلونة
    ريال مدريد وبرشلونة 1
    لاعبي ريال مدريد وبرشلونة
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (2)
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (3)
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (4)
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (1)
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (7)
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (8)
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (6)
    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (5)
    ريال مدريد وبرشلونة

يستضيف فريق ريال مدريد عند 06:15 مساء اليوم الأحد نظيره برشلونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

مباراة ريال مدريد وبرشلونة من المقرر أن تنقل عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب ريال مدريد و برشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.

اقرأ أيضًا:

القناة الناقلة لمباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

"الأرض هترجع ولا فيه بديلة؟".. وزير الرياضة يوجه رسالة هامة لجماهير الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد وبرشلونة القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو

