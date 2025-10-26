موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

موقف نادر.. لماذا تأخر بداية الشوط الثاني من مباراة ليفربول؟

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد لملعب سانتياغو بيرنابيو؛ حيث يستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة بكلاسيكو الدوري الإسباني.

موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة عند 06:15 مساءً ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد و برشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.

