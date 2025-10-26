مباريات الأمس
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

كتب : مصراوي

10:23 ص 26/10/2025
تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد لملعب سانتياغو بيرنابيو؛ حيث يستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة بكلاسيكو الدوري الإسباني.

موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره برشلونة عند 06:15 مساءً ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد و برشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.

اقرأ أيضًا:

شاهد هدف صلاح في خسارة ليفربول أمام برينتفورد

عقوبة رادعة.. على ماذا تنص لائحة الاتحاد الأفريقي في واقعة طرد جراديشار؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد برشلونة موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة ترتيب ريال مدريد وبرشلونة موعد الكلاسيكو

