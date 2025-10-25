"مضحك".. تعليق مثير من الغندور على طرد جراديشار أمام أيجل نوار

علق الإعلامي خالد الغندور على طرد نيتس جراديشار لاعب الأهلي أمام أيجال نوار، ضمن مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "طرد مضحك من الحكم السنغالي على جراديشار، والكرة عادية جدا".

وشهدت الدقيقة 16 من الشوط الأول للمباراة، طرد لاعب الأهلي بعد احتكاك مع لاعب المنافس في منقطة جزءا أيجل نوار.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، سجله كانياموكينج "هدف ذاتي" على ملعب إنتواري.

في لقطة غريبة.. الحكم يقوم بطرد جراديشار لاعب الأهلي ✋ pic.twitter.com/daEqKfaQRM — ON Sport (@ONTimeSports) October 25, 2025

