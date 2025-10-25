مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

1 0
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

4 2
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

2 1
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

3 1
19:00

إنتر ميلان

"مضحك".. تعليق مثير من الغندور على طرد جراديشار أمام أيجل نوار

كتب : محمد القرش

09:08 م 25/10/2025

جراديشار (2)

علق الإعلامي خالد الغندور على طرد نيتس جراديشار لاعب الأهلي أمام أيجال نوار، ضمن مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "طرد مضحك من الحكم السنغالي على جراديشار، والكرة عادية جدا".

وشهدت الدقيقة 16 من الشوط الأول للمباراة، طرد لاعب الأهلي بعد احتكاك مع لاعب المنافس في منقطة جزءا أيجل نوار.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، سجله كانياموكينج "هدف ذاتي" على ملعب إنتواري.

مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي تسجل ظهورا تاريخيا لأحمد بيكهام

"يسرق ثم يشتكي".. ريال مدريد يرد على تصريحات لامين يامال

جراديشار الأهلي أخبار الأهلي خالد الغندور دوري أبطال أفريقيا الاهلي اليوم ماتش الاهلي اليوم

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟