مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي تسجل ظهورا تاريخيا لأحمد بيكهام

في لقطة مثيرة.. جراديشار يحصل على بطاقة حمراء أمام أيجل نوار (فيديو وصور)

"لا يجب أن أشرح ذلك".. سلوت يعلق على عودة صلاح للتشكيل الأساسي

سجلت مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025، ظهورا مميزا للاعب الفريق الأول بالأهلي أحمد رمضان بيكهام.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حاليا نظيره إيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وارتدى أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي شارة القيادة، في مباراة اليوم، في ظل غياب عدد من لاعبي الأهلي الأساسيين، لتكون المرة الأولى التي يظهر خلالها بيكهام مرتديا شارة القيادة.

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون مقابل.

ويطمح النادي الأهلي في مواصلة نغمة الانتصارات، تحت قيادة المدرب الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق.

أقرأ أيضًا:

عضو جديد ينتظر الانضمام للجهاز الفني لفيريرا بالزمالك

نجم بتروجت: إذا انتقلت للأهلي سأقدم أفضل ما لديّ.. وتشبيهي بعلي معلول يسعدني