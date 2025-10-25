مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

1 0
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

4 2
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

2 1
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

3 1
19:00

إنتر ميلان

مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي تسجل ظهورا تاريخيا لأحمد بيكهام

كتب - يوسف محمد:

08:26 م 25/10/2025
سجلت مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025، ظهورا مميزا للاعب الفريق الأول بالأهلي أحمد رمضان بيكهام.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حاليا نظيره إيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وارتدى أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي شارة القيادة، في مباراة اليوم، في ظل غياب عدد من لاعبي الأهلي الأساسيين، لتكون المرة الأولى التي يظهر خلالها بيكهام مرتديا شارة القيادة.

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، على حساب نظيره إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون مقابل.

ويطمح النادي الأهلي في مواصلة نغمة الانتصارات، تحت قيادة المدرب الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق.

عضو جديد ينتظر الانضمام للجهاز الفني لفيريرا بالزمالك

نجم بتروجت: إذا انتقلت للأهلي سأقدم أفضل ما لديّ.. وتشبيهي بعلي معلول يسعدني

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهمين بالاعتداء على مسن السويس
بعد انسحاب 20 مرشحًا.. غلق باب التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟