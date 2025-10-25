مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

3 1
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

"تريزيجيه وزيزو".. مقاعد بدلاء الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي بدوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

07:55 م 25/10/2025
دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان المدير الفني للمارد الأحمر ياس توروب، أعلن منذ قليل عن تشكيل فريقه الرسمية لمواجهة إيجل نوار، التي شهدت العديد من التغييرات عن المباراة السابقة.

ويجلس على مقاعد بدلاء المارد الأحمر، في اللقاء كلا من: "محمد سيحا، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، محمد شكري، أشرف بن شرقي، محمد مجدى أفشة، مصطفى العش، أحمد سيد زيزو ومحمد هاني".

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، كان قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على حساب إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون مقابل.

