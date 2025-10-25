دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان المدير الفني للمارد الأحمر ياس توروب، أعلن منذ قليل عن تشكيل فريقه الرسمية لمواجهة إيجل نوار، التي شهدت العديد من التغييرات عن المباراة السابقة.

ويجلس على مقاعد بدلاء المارد الأحمر، في اللقاء كلا من: "محمد سيحا، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، محمد شكري، أشرف بن شرقي، محمد مجدى أفشة، مصطفى العش، أحمد سيد زيزو ومحمد هاني".

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، كان قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب على حساب إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون مقابل.

