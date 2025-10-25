مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

3 1
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

تشكيل الأهلي لمواجهة أيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد القرش

07:23 م 25/10/2025
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة، ياس ثورب، التشكيل الرسمي لمواجهة أيجل نوار في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة أيجل نوار

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - أليو ديانج.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - نيتس جراديشار - أحمد عبد القادر.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، سجله كانياموكينج "هدف ذاتي" على ملعب إنتواري.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن أن قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، ستُقام يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر المقبل في مدينة جوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا.

