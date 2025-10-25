بعثة منتخب مصر تحت 17 عامًا تغادر إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس

تغنى الهولندي أرني سلون المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بالنجم المصري محمد صلاح، وبالقدرات التهديفية الكبيرة التي يتمتع بها.

وشهدت الفترة الماضية، توتر الأجواء بين المدير الفني للريدز أرني سلوت ونجم الفريق محمد صلاح، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء، في مباراة الفريق الماضية أمام فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات صحفية، قبل مباراة فريقه أمام برينتفورد اليوم السبت: "محمد صلاح لا يمكن أن يضيع أي فرصة في التدريبات، خاصة عندما نتدرب على التسديد بالطريقة التي يقوم بها صلاح".

وأضاف: "إذا كان هناك كرة سيتم تسديدها على بعد 12 أو 13 ياردة للإنقاذ حياتي، بالتأكيد سأختار محمد صلاح لتسديدها وهو لا يخطئ دائما في هذه الكرات".

واختتم سلوت تصريحاته: "علينا أن نعلم أن هناك بعض الأشياء تتغير، عندما يتقدم اللاعب في العمر وهذا أمر طبيعي".

موعد مباراة ليفربول اليوم

ويلاقي فريق ليفربول الإنجليزي اليوم السبت، نظيره برينتفورد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالبريميرليج.

ويذكر أن ليفربول، كان قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراته الماضية أمام فرانكفورت الألماني، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء شهد مشاركة النجم المصري لمدة لا تتخطى ال 20 دقيقة.

