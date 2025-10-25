أبدى الكاميروني جوزيف أنطوان بيل، حارس مرمى مرسيليا الفرنسي السابق وأفضل حارس مرمى أفريقي في القرن الماضي، رأيه في إمكانية رحيل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن الفريق.

وتعرض محمد صلاح لانتقادات واسعة، بعد تراجع أدائه في الموسم الماضي مع ليفربول، ونشبت بينه وبين أرني سلوت المدير الفني للفريق، بسبب عدم مشاركته سوى في 16 دقيقة في المباراة الماضية بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوزيف أنطوان بيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "ما يحدث مع صلاح، إذ اعتبره عنصرية، لن ينتصر بهذه النظرة، وعليه التركيز على لعبه، لاستعادة مستواه ولياقته وقوته الذهنية".

وأضاف: "آمل أن يعود أقوى، وعندها سيكون الوقت مناسبًا للتفكير في الرحيل عن ليفربول".

