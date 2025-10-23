أعلنت إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي مساء اليوم الخميس رسمياً تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى نهاية موسم 2028، ليقترب بذلك من إنهاء مسيرته في الدوري الأمريكي MLS.

وقال ميسي في أول تعليق له بعد تجديد عقده مع الفريق:"أنا سعيد جداً بالبقاء هنا ومواصلة هذا المشروع الذي تحوّل من حلم إلى حقيقة جميلة، اللعب في هذا الملعب ومع جماهير ميامي يمنحني سعادة كبيرة، وأتطلع إلى المستقبل بكل حماس".

ورغم إعلان تجديد عقده إلا أن النادي لم يكشف عن التفاصيل المالية، لكنه لا زال الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الأمريكي، إذ يتقاضى أكثر من 20 مليون دولار سنوياً، إلى جانب حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله اللعب.

انضم ميسي إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2023، حقق خلال تلك الفترة لقب كأس الدوريات 2023 ودرع الجماهير 2024، وسجل 71 هدفاً وصنع 44 تمريرة حاسمة في 82 مباراة.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 2024 وجائزة الحذاء الذهبي 2025 برصيد 29 هدفاً، ويُنتظر أن يشارك مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.