محمد صلاح مهدد بالغياب 12 مباراة عن ليفربول.. ما القصة؟

في ظل توتر العلاقة في الساعات الماضية بين محمد صلاح ومدرب ليفربول آرني سلوت، يقترب النجم المصري من الغياب عن صفوف الريدز لفترة طويلة خلال الأيام المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية حالة من التوتر في غرفة ملابس ليفربول، بعدما أبقي سلوت صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة آينتراخت مساء أمس الأربعاء، وأشركه لمدة 16 دقيقة فقط.

سر غياب محمد صلاح عن ليفربول 12 مباراة؟

يأتي غياب محمد صلاح المنتظر عن صفوف ليفربول، بسبب استعدادات المنتخب المصري لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا في شهر ديسمبر المقبل وتنتهي 18 يناير 2026.

وفي حال استمرار مشوار المنتخب المصري في البطولة، فقد يصل عدد المباريات التي سيغيب عنها صلاح من صفوف ليفربول إلى 12 مباراة.

المباريات المنتظر غياب محمد صلاح عنها

30 نوفمبر - ليفربول ضد وست هام (خارج الأرض) - الدوري الإنجليزي

3 ديسمبر - ليفربول ضد سندرلاند (على أرضه) - الدوري الإنجليزي

6 ديسمبر -ليفربول ضد ليدز يونايتد (خارج الأرض) - الدوري الإنجليزي

9 ديسمبر - ليفربول ضد إنتر ميلان (خارج الأرض) - دوري أبطال أوروبا

13 ديسمبر - ليفربول ضد برايتون (على أرضه) - الدوري الإنجليزي

20 ديسمبر - ليفربول ضد توتنهام (خارج الأرض) - الدوري الإنجليزي

27 ديسمبر - ليفربول ضد وولفرهامبتون (على أرضه) - الدوري الإنجليزي

30 ديسمبر - ليفربول ضد ليدز يونايتد (على أرضه) - الدوري الإنجليزي

03 يناير - ليفربول ضد فولهام (خارج الأرض) - الدوري الإنجليزي

7 يناير - ليفربول ضد أرسنال (خارج الأرض) - الدوري الإنجليزي

17 يناير - ليفربول ضد بيرنلي (على أرضه) - الدوري الإنجليزي

21 يناير - ليفربول ضد مرسيليا (خارج الأرض) - دوري الأبطال