إنتر ميامي الأمريكي يعلن تجديد تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي

"أتطلع للمستقبل".. أول تعليق من ميسي بعد تجديد عقده مع إنتر ميامي

أعلن فريق إنتر ميامي الأمريكي اليوم الخميس رسميا، تجديد تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حتى عام 2027.

ونشر الحساب الرسمي، لفريق إنتر ميامي الأمريكي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، فيديو للنجم الأرجنتيني، هو يقوم بتوقع عقده الجديد مع الفريق الأمريكي.

ووقع النجم الأرجنتيني، على تجديد تعاقده مع إنتر ميامي الأمريكي لمدة موسمين، مما يعني أنه سيستمر مع الفريق حتى نهاية عام 2027.

وكان صاحب الـ 38 عاما، انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي، في يوليو من عام 2023، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويذكر أن النجم الأرجنتيني، شارك مع إنتر ميامي منذ الانضمام إلى الفريق، في 82 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 71 هدفا وتقديم 37 تمريرة حاسمة.

