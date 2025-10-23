كاف يعلن موعد قرعة مجموعات بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة قرعتي دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الإثنين 3 نوفمبر المقبل.

وقال كاف في بيان رسمي، إن قرعتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، يقاما في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بداية من الساعة الواحدة ظهرا.

ويشارك في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقي، رباعي مصري، الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري.

وفاز الأهلي على إيجل نوار البوروندي، بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ32، فيما لم يواجه بيراميدز التأمين الأثيوبي، حتى الآن.

وفي ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، فاز الزمالك على ديكيداها الصومالي، بنتيجة 6-0، فيما تعادل المصري البورسعيدي من الاتحاد الليبي، بنتيجة 1-1.

اقرأ أيضًا:

"حذف لاعب ليفربول".. محمد صلاح يثير الجدل بهذا التصرف

"وصلت لـ قلة احترام".. تفاصيل خاصة لما حدث بين صلاح مع سلوت داخل غرفة الملابس