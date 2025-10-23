مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

فيكتوريا بلزن

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

شتورم جراتس

جميع المباريات

إعلان

كاف يعلن موعد قرعة مجموعات بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية

كتب : هند عواد

01:21 م 23/10/2025

موعد قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة قرعتي دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الإثنين 3 نوفمبر المقبل.

وقال كاف في بيان رسمي، إن قرعتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، يقاما في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بداية من الساعة الواحدة ظهرا.

ويشارك في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقي، رباعي مصري، الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري.

وفاز الأهلي على إيجل نوار البوروندي، بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ32، فيما لم يواجه بيراميدز التأمين الأثيوبي، حتى الآن.

وفي ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، فاز الزمالك على ديكيداها الصومالي، بنتيجة 6-0، فيما تعادل المصري البورسعيدي من الاتحاد الليبي، بنتيجة 1-1.

اقرأ أيضًا:

"حذف لاعب ليفربول".. محمد صلاح يثير الجدل بهذا التصرف

"وصلت لـ قلة احترام".. تفاصيل خاصة لما حدث بين صلاح مع سلوت داخل غرفة الملابس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قرعة دوري أبطال أفريقيا قرعة الكونفدرالية الأفريقية الأهلي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"