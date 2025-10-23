مباريات الأمس
"حذف لاعب ليفربول".. محمد صلاح يثير الجدل بهذا التصرف

كتب - يوسف محمد:

01:14 ص 23/10/2025
أثار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حالة واسعة من الجدل في الدقائق الماضية، بعدما حذف كلمة لاعب من ليفربول، من حسابه على تويتر.

وقام النجم المصري منذ دقائق قليلة، بحذف صورة حسابه الشخصي، على منصة "X" تويتر سابقا، الذي كانت صورته بقميص ليفربول، ووضع بدلا منها صورة شخصية مع ابنتيه.

كما حذف صلاح، كلمة لاعب في ليفربول، من التعريف الشخصي الخاص به، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، واكتفى بترك كملة يقيم في ليفربول.

وكان صلاح، شارك كبديل في مباراة ليفربول أمس أمام فرانكفورت، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في موقف أثار كثير من الجدل.

وكشف مصدر مقرب من صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن صلاح غضب عقب مباراة ليفربول أمس، بسبب مشاركته لمدة لا تتخطى 20 دقيقة.

ويذكر أن فريق ليفربول، تمكن أمس من تحقيق فوزا كبيرا على حساب فرانكفورت، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ليفربول الإنجليزي ليفربول وفرانكفورت دوري أبطال أوروبا

