"بعد إشارتها الأخيرة له".. لامين يامال يحذف صورته مع حبيبته بعد دقيقة

أثار النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، جدل متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، بعد حذفه صورته الأخيرة مع حبيبته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول وشقيقه الصغير بعد دقيقة واحدة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن يامال نشر الصورة من مباراة برشلونة أمام أولمبياكوس، إلا أن المنشور اختفى سريعاً دون أي توضيح من اللاعب.

وأشارت الصحيفة أن إشارة نيكي الاخيرة له في المباراة رغم قبلته قد تكون السبب وراء حذف الصورة.

وكان يامال احتفل بهدفه خلال اللقاء بإرسال قبلة إلى المدرجات موجهة إلى نيكي نيكول، لترد عليه "بإشارة غريبة غير واضحة".

والجدير بالذكر أن علاقة يامال ونيكي نيكول بدأت منذ عدة أشهر، بعدما أعلن الثنائي ارتباطهما رسمياً خلال الصيف الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصور رومانسية.

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكتالوني فوزاً كبيراً على نظيره أولمبياكوس اليوناني بسداسية لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.