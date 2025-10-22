مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

آ. فرانكفورت

1 3
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

0 0
22:00

يوفنتوس

الدوري المصري

المصري

0 0
20:00

سموحة

4 صور من الاستقبال الأسطوري لأبطال المغرب في شوارع الرباط

كتب : نهي خورشيد

09:32 م 22/10/2025
احتشدت الجماهير المغربية في شوارع مدينة الرباط لاستقبال موكب أبطال العالم للشباب المتوجين بكأس العالم 2025، وسط أجواء وطنية استثنائية ومهيبة.

وكان منتخب المغرب للشباب توج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في تشيلي، بعد فوزه المستحق على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون مقابل، في المباراة التى جمعت بينهما يوم الأثنين الماضي.

ويُعد هذا اللقب الأول في تاريخ المنتخبات العربية بكأس العالم للشباب، بعد الإنجاز الأخير للمنتخب الأول المحتل المركز الرابع في مونديال قطر 2022، بجانب حصول المنتخب الأولمبي على برونزية أولمبياد باريس 2024.

الاستقبال الأسطوري لأبطال المغرب أبطال المغرب في شوارع الرباط منتخب المغرب للشباب بطل كأس العالم 2025 أبطال العالم للشباب المتوجين بكأس العالم

