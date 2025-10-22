4 صور من الاستقبال الأسطوري لأبطال المغرب في شوارع الرباط

"بعد إشارتها الأخيرة له".. لامين يامال يحذف صورته مع حبيبته بعد دقيقة

احتشدت الجماهير المغربية في شوارع مدينة الرباط لاستقبال موكب أبطال العالم للشباب المتوجين بكأس العالم 2025، وسط أجواء وطنية استثنائية ومهيبة.

وكان منتخب المغرب للشباب توج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في تشيلي، بعد فوزه المستحق على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون مقابل، في المباراة التى جمعت بينهما يوم الأثنين الماضي.

ويُعد هذا اللقب الأول في تاريخ المنتخبات العربية بكأس العالم للشباب، بعد الإنجاز الأخير للمنتخب الأول المحتل المركز الرابع في مونديال قطر 2022، بجانب حصول المنتخب الأولمبي على برونزية أولمبياد باريس 2024.