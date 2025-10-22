4 صور من الاستقبال الأسطوري لأبطال المغرب في شوارع الرباط

"بعد إشارتها الأخيرة له".. لامين يامال يحذف صورته مع حبيبته بعد دقيقة

قدمت جماهير جالاتا سراي التركي، لوحة فنية لدعم الشعب الفلسطيني، ضد كل ما يتعرضون له خلال السنوات الماضية، من إبادات جماعية عن طريق جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستغلت جماهير فريق جالاتا سراي، مباراة فريقها أمام بودو جليمت، في بطولة دوري أبطال أوروبا، لإظهار الدعم الكبير للشعب الفلسطيني، ضد كل ما يتعرض له في الفترة الماضية.

وغطت جماهير جالاتا سراي، ملعب "رامس بارك" بمدينة إسطنبول، الذي يستضيف مباراة فريقها أمام بودو جليمت بالأعلام الفلسطينية، مع وجود رسالة تدعم إلى إيقاف الحرب.

ورفعت الجماهير التركية المتواجدة في المدرجات، لافتة كتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، من قبل جيش الاحتلال.

وتشهد مباراة جالاتا سراي وبودو جيليت، التي تجمع بين الفريقين حاليا بدوري الأبطال، تفوقا كبيرا للفريق التركي، حيث يتقدم بثنائية نظيفة حتى الآن، أحرزهما المهاجم النيجيري فيكتور أوسمين، في الشوط الأول من اللقاء.

أقرأ أيضًا:

"صدارة مؤقتة".. ماذا ينتظر ياس توروب خلال مباراة الأهلي والاتحاد؟

بعد رحيل أسامة نبيه.. قرار عاجل من اتحاد الكرة بخصوص المنتخب الأولمبي