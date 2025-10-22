بسبب إسرائيل.. منع إندونيسيا من استضافة أي فعاليات أولمبية.. ما القصة؟

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية منع إندونيسيا من استضافة أي فعاليات أولمبية حتى ترفع الحظر المفروض على الرياضيين الإسرائيليين.

ماذا حدث من جانب إندونيسيا تجاه إسرائيل؟

قامت إندونيسيا بمنع دخول أي رياضيين من إسرائيل للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الجارية، مما أبدي غضب اللجنة الأولمبية الدولية وأصدرت قرارها بمنع أي فعاليات أولمبية تقام على أرضها.

وردت اللجنة الأولمبية الدولية بالقول إنها ستنهي جميع الأحاديث مع إندونيسيا بشأن استضافة الألعاب الأولمبية، أو دورة الألعاب للشباب، أو أي حدث آخر مرتبط باللجنة الأولمبية الدولية حتى تغير سياستها.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أيضا أنها ستوصي الاتحادات الرياضية الدولية بعدم السماح لإندونيسيا باستضافة أي من فعالياتها ما لم يتغير الوضع، وشجعت تلك الهيئات على تعديل معايير تأهيلها لضمان وصول جميع الرياضيين بغض النظر عن جنسياتهم عند إسناد فعالياتهم إلى الدول المضيفة.