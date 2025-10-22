مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

آ. فرانكفورت

0 0
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

2 0
22:00

كلوب بروج

الدوري المصري

المصري

0 0
20:00

سموحة

بسبب إسرائيل.. منع إندونيسيا من استضافة أي فعاليات أولمبية.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:30 م 22/10/2025

اللجنة الأولمبية الدولية

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية منع إندونيسيا من استضافة أي فعاليات أولمبية حتى ترفع الحظر المفروض على الرياضيين الإسرائيليين.

ماذا حدث من جانب إندونيسيا تجاه إسرائيل؟

قامت إندونيسيا بمنع دخول أي رياضيين من إسرائيل للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الجارية، مما أبدي غضب اللجنة الأولمبية الدولية وأصدرت قرارها بمنع أي فعاليات أولمبية تقام على أرضها.

وردت اللجنة الأولمبية الدولية بالقول إنها ستنهي جميع الأحاديث مع إندونيسيا بشأن استضافة الألعاب الأولمبية، أو دورة الألعاب للشباب، أو أي حدث آخر مرتبط باللجنة الأولمبية الدولية حتى تغير سياستها.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أيضا أنها ستوصي الاتحادات الرياضية الدولية بعدم السماح لإندونيسيا باستضافة أي من فعالياتها ما لم يتغير الوضع، وشجعت تلك الهيئات على تعديل معايير تأهيلها لضمان وصول جميع الرياضيين بغض النظر عن جنسياتهم عند إسناد فعالياتهم إلى الدول المضيفة.

