مع نهاية التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، انتهى حلم العديد من المنتخبات في التأهل إلى المونديال. ومن المفارقات أنه منذ النسخة الأولى التي أقيمت عام 1930، لم تشارك بعض المنتخبات لأسباب غريبة.

ففي النسخة الأولى من كأس العالم 1930 في الأوروجواي، لم يشارك سوى 13 منتخبا، رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وجه دعوة لأكثر من 40 منتخبا، لكن المسافة البعيدة بين أمريكا الجنوبية والقارات الأخرى، حالت دون مشاركة كثير من المنتخبات.

ووفقا لكتاب "أغرب الحكايات في تاريخ المونديال" للكاتب الأرجنتيني لوثيانو بيرنيكي، كان منتخب مصر ينوي المشاركة في النسخة الأولى، لكن لم يتمكن من العثور على الطريقة المناسبة للوصول في الموعد المحدد.

وفي النسخة التالية عام 1934، رفضت الأوروجواي المشاركة، ردا على مقاطعة الأوروبيين للنسخة الأولى.

وغاب منتخب إسبانيا عن كأس العالم 1938، بسبب الحرب الأهلية، فيما غاب منتخب النمسا الذي تأهل بالتصفيات، بسبب الانسحاب لأسباب سياسية.

ومع توقف كأس العالم 12 عاما، بسبب الحرب العالمية الأولى، عاد المونديال عام 1950 في البرازيل، ودفعت المسافة البعيدة عدة منتخبات للاعتذار.

وتظل حكاية المنتخب الهندي، الأغرب في المونديال، إذ انتشرت رواية تقول إن لاعبي المنتخب رفضوا ارتداء الأحذية وأرادوا اللعب "حفاة"، مثلما فعلوا في أولمبياد 1948، لهذا لم يشاركوا.

وفي مونديال 1958، انسحبت تركيا من التصفيات، وكان على منتخب إندونيسيا مواجهة إسرائيل، لكنهم رفضوا اللعب في تل أبيب، كما رفض منتخبا مصر والسودان مواجهة الكيان المحتل، بعد أقل من عامين على العدوان الثلاثي.

ووفقا لصحيفة بي بي سي، كان منتخب إسرائيل في طريقه إلى المونديال لأول مرة في تاريخه، لكن فيفا قرر عدم تأهل أي منتخب دون لعب مباراة واحدة على الأقل، في التصفيات، ليواجه منتخب الكيان ويلز، التي تأهلت إلى المونديال.

وفي تصفيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، تم استبعاد منتخب تشيلي من المونديال، بسبب واقعة غير أخلاقية.

ففي مباراة تشيلي والبرازيل في التصفيات، توقف اللعب عقب سقوط حارس مرمى الأول، روبرت روخاس، مدعيا أنه أصيب بشعلة نارية من أطلقها الجمهور، لينسحب منتخب بلاده من اللقاء.

وكادت خدعة الحارس، أن تحرم منتخب البرازيل من المونديال، لكن المقاطع المصورة والتحقيقات أوضحت أن الحارس جرح نفسه بشفرة حادة، وأن الشعلة وقعت بعيدا عنه.

