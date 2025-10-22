بيراميدز ينافس على 5 جوائز ضمن الأفضل في أفريقيا

بينهم حسام حسن.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

10 لاعبين.. سيطرة مغربية على قائمة المرشحين للأفضل في أفريقيا

ينافس نادي بيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، على 5 جوائز ضمن الأفضل في أفريقيا، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ورشح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بيراميدز ضمن الجوائز التالية، أفضل ناد، أفضل مدرب، أفضل لاعب أفريقي، أفضل حارس مرمى أفريقي، أفضل لاعب داخل أفريقيا.

وجاءت تفاصيل الجوائز التي ينافس عليها بيراميدز كالآتي:

1- أفضل ناد: ينافس بيراميدز على جائزة أفضل ناد في أفريقيا، ويعتبر الممثل الوحيد لمصر.

2- أفضل مدرب: تم ترشيح الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة.

3- أفضل لاعب أفريقي: ينافس فيستون ماييلي لاعب بيراميدز على جائزة أفضل لاعب أفريقي.

4- أفضل لاعب داخل القارة: ينافس رباعي بيراميدز عن طريق كل من، فيستون ماييلي، محمد الشيبي، بلاتي توريه، إضافة إلى إبراهيم عادل الذي رحل إلى صفوف الجزيرة الإماراتي، في الانتقالات الماضية.

5- أفضل حارس مرمى أفريقي: ينافس أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على الجائزة.

