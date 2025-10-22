بينهم حسام حسن.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا (رجال).

وشهدت قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب (رجال)، وجود حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وكرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز.

وتضم قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب، كل من، المصري حسام حسن مدرب منتخب مصر، الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز، بوبيستا مدرب الرأس الأخضر، التونسي سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس، روموالد راكوتوندرابي مدرب مدغشقر، التونسي معين الشعباني مدرب نهضة بركان المغربي، المغربي طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب للمحليين، محمد وهبي مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاما، وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، بابي ثياو مدرب منتخب السنغال.