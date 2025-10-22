مباريات الأمس
بينهم حسام حسن.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

كتب : هند عواد

01:13 م 22/10/2025
    قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا
    حسام حسن مع لاعبي منتخب الشباب
    حسام حسن مع لاعبي منتخب الشباب
    لقطة متطابقة لحسام وإبراهيم حسن في مباراة إثيوبيا
    لقطة متطابقة لحسام وإبراهيم حسن في مباراة بوركينا فاسو
    حسام حسن مدرب منتخب مصر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا (رجال).

وشهدت قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب (رجال)، وجود حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وكرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز.

وتضم قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب، كل من، المصري حسام حسن مدرب منتخب مصر، الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز، بوبيستا مدرب الرأس الأخضر، التونسي سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس، روموالد راكوتوندرابي مدرب مدغشقر، التونسي معين الشعباني مدرب نهضة بركان المغربي، المغربي طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب للمحليين، محمد وهبي مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاما، وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، بابي ثياو مدرب منتخب السنغال.

حسام حسن المرشحون لأفضل مدرب في أفريقيا كاف جوائز كاف

