بالصور.. عمر مرموش يعود للمشاركة بعد 42 يوما من الغياب

واصل النجم النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم فريق مان سيتي، تألقه رفقة الفريق الإنجليزي خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات، بعد تسجيله هدف في مرمى فريق فياريال بدوري أبطال أوروبا.

ونجح هالاند، في افتتاح التسجيل لفريقه في مرمى فياريال، في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهدف هالاند في مرمى فريق فياريال اليوم الثلاثاء، رفع عدد أهدافه في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا، إلى الهدف رقم 53، ليقتحم قائمة أكثر 10 هدافين في تاريخ البطولة.

وتخطى هالاند النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، في قائمة الهدافين التاريخيين بدوري أبطال أوروبا، لينفرد بالمركز العاشر برصيد 53 هدفا، فيما يأتي صلاح في المركز ال 11 برصيد 52 هدفا.

وحقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز على حساب نظيره فياريال الإسباني، بنتيجة هدفين دون مقابل.

والجدير بالذكر، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو يعد هو الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 141 هدفا، يليه ليونيل ميسي برصيد 129 هدفا.

أقرأ أيضًا:

أتلتيكو مدريد يشكو أرسنال قبل مباراة دوري الأبطال بسبب الماء.. والنادي يرد

لم يتعرض لأي هزيمة.. مدرب مصري يواصل التألق مع كليرمونت سان جاك الفرنسي