بجوارها نجم برشلونة.. نيكي نيكول تدعم لامين يامال من المدرجات

ظهرت المطربة الأرجنتينية نيكي نيكول، صديقة لامين يامال لاعب برشلونة الشاب، في مدرجات ملعب "مونتجويك"، خلال مباراة برشلونة وأولمبياكوس، في دوري أبطال أوروبا.

وشوهدت نيكي نيكول، في المدرجات وبجوارها البرازيلي رافينيا، وتحمل قميص عليه اسم لامين يامال.

وفاز برشلونة على أولمبياكوس، بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

