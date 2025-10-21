مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

6 1
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

0 0
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

0 2
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

2 1
22:00

نابولي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

3 1
21:15

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

بجوارها نجم برشلونة.. نيكي نيكول تدعم لامين يامال من المدرجات

كتب : هند عواد

09:52 م 21/10/2025

نيكي نيكول تدعم لامين يامال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت المطربة الأرجنتينية نيكي نيكول، صديقة لامين يامال لاعب برشلونة الشاب، في مدرجات ملعب "مونتجويك"، خلال مباراة برشلونة وأولمبياكوس، في دوري أبطال أوروبا.

وشوهدت نيكي نيكول، في المدرجات وبجوارها البرازيلي رافينيا، وتحمل قميص عليه اسم لامين يامال.

وفاز برشلونة على أولمبياكوس، بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

نيكي نيكول صديقة لامين يامال

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب للشباب بكأس العالم

نجم الإسماعيلي يشكر وزارة الرياضة: تدخلتم قبل فوات الأوان لإنقاذ النادي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيكي نيكول تدعم لامين يامال المطربة الأرجنتينية نيكي نيكول نيكي نيكول صديقة لامين يامال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟
عاجل| بريطانيا ترسل قوات إلى إسرائيل لمراقبة وقف النار في غزة