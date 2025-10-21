مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

موعد مباراة آرسنال و أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

02:00 ص 21/10/2025

ارسنال

يلتقي فريق آرسنال بنظيره أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة آرسنال و أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الإمارات معقل فريق آرسنال.

ترتيب آرسنال و أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

ويدخل آرسنال اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 6 نقاط، بينما يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يحتل المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال و أتلتيكو مدريد

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتنقل المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 3"

