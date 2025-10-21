يلتقي فريق آرسنال بنظيره أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة آرسنال و أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الإمارات معقل فريق آرسنال.

ترتيب آرسنال و أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

ويدخل آرسنال اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 6 نقاط، بينما يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو يحتل المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال و أتلتيكو مدريد

وتذاع المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتنقل المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 3"

