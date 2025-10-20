"اعتذار غير متوقع".. بيان رسمي من عمر عصر بشأن أزمته مع زميله بالمنتخب

لا تزال كرة القدم المغربية تسطع في سماء العالمية، على كافة الأصعدة، خاصة بعد التتويج بلقب كأس العالم للشباب، بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية.

ونجح منتخب المغرب صباح اليوم الإثنين، في تحقيق فوزا كبيرا على حساب منتخب الأرجنتين، بنتيجة هدفين دون مقابل، في نهائي كأس العالم للشباب 2025 بتشيلي، ليتوج باللقب العالمي للمرة الأولى في فريقه.

وواصلت الكرة المغربية تألقها الكبير على الصعيد العالمي، التي بدأ منذ مونديال 2022 بقطر، الذي قدم خلاله أسود الأطلس أداء مميز في البطولة، نال إشادة كل محبي كرة القدم حول العالم.

وتثبت الكرة المغربية يوما تلو الأخر، أنها لم تعد تنظر إلى المشاركات والمحافل الدولية على إنها مجرد مشاركة لتمثيل مشرف، بل أنها باتت ترغب في حصد كافة الألقاب العالمية الكبيرة، هو ما ظهر من خلال المنافسة بقوة في مونديال 2022.

ونجح منتخب المغرب الأول، في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، في تقديم مستويات كبيرة، مما ساعده في الحصول على المركز الرابع بالبطولة، كأفضل ترتيب لمنتخب أفريقي في تاريخ المشاركات المونديالية.

واستمرت الكرة المغربية في إبهار العالم، هو ما حدث في أولمبياد باريس 2024، الذي نجح خلالها منتخب المغرب الأولمبي تحت 23 عاما، في حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب مصر في مباراة تحديد المركز الثالث بسداسية نظيفة.

ولم تكتفي الكرة المغربية بالحصول على المركز الرابع في مونديال 2022، أو الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس، إلا أن شباب أسود الأطلس، أدخلوا الذهب العالمي إلى خزائن الاتحاد المغربي، بعدما توجوا بلقب كأس العالم للشباب 2025 اليوم.

