بالصور- هطول أمطار على القليوبية والمحافظة تعلن الطوارئ

شهدت محافظة القليوبية، اليوم، موجة من الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، تزامنت مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم استقرار الأحوال الجوية واحتمالية استمرار سقوط الأمطار المتقطعة وانخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء المحافظة.

وأعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ بجميع أجهزة المحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات الطقس السيئ. وأكد ضرورة تفعيل لجنة الأزمات والكوارث، ومتابعة الموقف أولًا بأول، مع التدخل السريع في أي حالات طارئة.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين مجالس المدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية، والدفع بفرق التدخل السريع لرفع تراكمات مياه الأمطار من أماكن التجمع، لضمان تحقيق السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية والداخلية.

ووجّه عطية بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة، على أن تتصل بغرف عمليات فرعية في الوحدات المحلية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها.

كما أعلن المحافظ رفع درجة الاستعداد في المستشفيات بجميع مراكز المحافظة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأمصال الطوارئ، لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.