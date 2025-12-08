ليفربول يستبعد محمد صلاح من السفر إلى إيطاليا لمواجهة الإنتر

"أحتاجه كأحد القادة".. فان دايك يعلق على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

"سيندم على ما قاله".. روني يفتح النار على صلاح بعد التصريحات الأخيرة

قرر المدير الفني لفريق ليفربول، أرني سلوت، استبعاد محمد صلاح من القائمة المسافرة إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025/26.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" إن المدرب رفض نهائيا سفر محمد صلاح مع الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان.

وأوضح المصدر أنه كانت هناك اقتراحات لسفر صلاح مع الفريق نظرا لإصابة كييزا وكودي جاكبو، لكن المدرب اتفق مع الإدارة على استبعاد اللاعب المصري من الرحلة.

وجاء ذلك بعد التصريحات النارية التي أدلى بها صلاح عقب مباراة ليدز يونايتد، وجلوسه على دكة البدلاء للمرة الثالثة على التوالي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا:

"كبش فداء".. أسطور تشيلسي وإنجلترا يدافع عن محمد صلاح

بسيارة قيمتها 20 مليون جنيه.. صلاح يصل تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر