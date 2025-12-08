إعلان

جوارديولا يشيد بعمر مرموش ويكشف: يحصل على دقائق أقل مما يستحق

كتب : محمد القرش

01:18 م 08/12/2025

عمر مرموش مع السيتي

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على أهمية اللاعب مرموش في الفريق، مشيراً إلى أدائه المميز في المباراة الأخيرة ضد سندرلاند.

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد: "مرموش من أفضل لاعبي سيتي في الوقت الحالي، أراه مهاجما متميزا، رغم أنه يحصل أحيانا على دقائق أقل مما يستحق بسبب اعتمادنا على هالاند كمهاجم أساسي".

وأضاف جوارديولا: "لقد نفذ مرموش 4 أو 5 تحركات رائعة، وسنقرر ما إذا كان سيبدأ أمام ريال مدريد".

واختتم مدرب سيتي حديثه بالتأكيد على صعوبة مواجهة ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، لكنه شدد على التزام فريقه بأسلوبه المعتاد: "الملعب ليس سهلا أبدا، لكننا سنلعب بطريقتنا المعتادة، وآمل أن نقدم الأداء نفسه الذي نعرفه عن فريقنا".

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

