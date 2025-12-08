حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية.. غدًا

قرر مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، إقامة حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لعام 2025، في دورتها الثانية عشرة، غدًا الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري، الساعة السادسة مساءً، في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية خلال الحفل، بجانب إعلان الفائز بفرع الدراسات النقدية.

ويبلغ إجمالي قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع شعر العامية 300 ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مئتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشرة الأوائل في فرع شعر العامية، ومئة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل، ولا يجوز تقسيمها.

وبلغت قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية 50 ألف جنيه للفائز بها، ولا يجوز تقسيمها.

شروط جائزة أحمد فؤاد نجم

أن تكون الطبعة الأولى من الديوان قد صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2022 وديسمبر 2023.

أن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوبًا بالعامية المصرية.

تُمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة.

تُمنح الجائزة للشاعر شخصيًّا، وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة.

ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة على أربعين عامًا.

يتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر، ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخرى في دورة تالية.

تقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية، بشرط موافقة الشاعر كتابةً على التقدم للجائزة وقبولها في حالة فوزه بها.

الشاعر أحمد فؤاد نجم

ولد أحمد فؤاد نجم (23 مايو 1929- 3 ديسمبر 2013) في قرية كفر أبو نجم بمدينة أبو حماد محافظة الشرقية، وهو أحد أهم شعراء العامية في مصر، وأحد ثوار الكلمة، واسم بارز في الفن والشعر العربي، ولقب بالفاجومي المصري.

ويترافق اسم أحمد فؤاد نجم مع ملحن ومغن هو الشيخ إمام، حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام؛ لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيري الذي بدأ بعد نكسة 1967، وفي عام 2007 اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرًا للفقراء.