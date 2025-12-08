ارتفاع الإصابات نتيجة تسرب غاز في مصنع بالإسماعيلية إلى 18 عاملا

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ارتفع اعداد مصابي حادث اختناق جماعي داخل أحد مصانع الملابس الجاهزة، بعدما استنشق العاملون رائحة غامضة يُرجَّح أنها ناتجة عن تسريب مادة كيميائية داخل موقع الإنتاج، ما أسفر عن إصابة 18 عاملًا بحالات اختناق متفاوتة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بتدهور الحالة الصحية لعدد من العمال بشكل مفاجئ، لتتحرك قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع المصنع، حيث جرى تأمين المنطقة والتعامل السريع مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت المستشفى عن استقبالها مجموعة من العاملات اللاتي تعرضن للاختناق، من بينهن أميرة عزت عبدالجليل، 12 عامًا من مدينة المستقبل، ونسمة حمدي متولي، 21 عامًا من الواصفية، ونورهان عمرو علي، 19 عامًا من حي السلام، وفاطمة رمضان علي، 20 عامًا من الواصفية، ومروة محمد السيد، 17 عامًا، وكذلك رودينا مهدي السيد، 18 عامًا، وكلتاهما من منطقة أبو سلطان. كما استقبلت المستشفى حالات أخرى شملت ملك حازم حمدالله، 19 عامًا، ورحمة عمرو صالح، 19 عامًا من أبو صوير، بالإضافة إلى مرسة ممدوح قطب، 15 عامًا من مدينة المستقبل، ونانسي ناجي رشدي، 22 عامًا، وسوزان بطرس وجبه، 22 عامًا، ونبيلة شوقي، 43 عامًا، وجميعهن من منطقة البلابسة.

وامتدت الإصابات لتشمل أيضًا رحمة مكرم نجيب، 32 عامًا، وهناء مكرم نجيب، 44 عامًا من أبو صوير، إلى جانب حسام عبدالستار عبدالحميد، 32 عامًا من أبو صوير، وأحمد عبدالستار عبدالحميد، 31 عامًا من منطقة كيلو 2، وكريم خالد معتوق، 31 عامًا من مدينة المستقبل، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 18 عاملًا.

وتواصل الأجهزة المعنية في الوقت الحالي أعمال الفحص داخل المصنع لتحديد مصدر الرائحة الغامضة والمواد المتسببة في الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات حول الواقعة.

