بسيارة قيمتها 20 مليون جنيه.. صلاح يصل تدريبات ليفربول قبل مواجهة الإنتر

كتب : محمد القرش

01:52 م 08/12/2025
    محمد صلاح يصل تدريبات ليفربول قبل مواجهة إنتر ميلان (3)
    محمد صلاح يصل تدريبات ليفربول قبل مواجهة إنتر ميلان (6)
    محمد صلاح يصل تدريبات ليفربول قبل مواجهة إنتر ميلان (1)
    محمد صلاح يصل تدريبات ليفربول قبل مواجهة إنتر ميلان (5)
    محمد صلاح يصل تدريبات ليفربول قبل مواجهة إنتر ميلان (4)

وصل محمد صلاح إلى مقر تدريبات ليفربول استعدادا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ولم يبدأ صلاح في آخر ثلاث مباريات للريدز، وتحدث بعد تعادل الفريق 3-3 يوم السبت أمام ليدز يونايتد، قائلاً إن "شخصا ما" يسعى لإبعاده عن النادي وأن علاقته مع المدرب أرني سلوت لم تعد جيدة كما كانت في السابق.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ليفربول يخوض تدريبات صباح الإثنين الساعة 11:45، حيث تعد مباراة إنتر ميلان قبل الأخيرة للريدز قبل سفر صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

ووصل المصري المنشأة التدريبية، مستقل سيارته رولز رويس سبيكتر، التي تبلغ قيمتها 330 ألف جنيه إسترليني (٢٠٬٨٨٤٬٥٩١٫٢٠ جنيه مصري)

ومن المقرر أن تكون مباراته الأخيرة قبل البطولة الأفريقية أمام برايتون على ملعب أنفيلد يوم السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر.

