دفاع المتهمين يطلب رد هيئة المحكمة في قضية "المخدرات الكبرى"

تقدم دفاع المتهمين في قضية "المخدرات الكبرى"، التي تضم المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، بطلب لرد هيئة المحكمة.

وفي الجلسة السابقة، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدة ثبوت الوقائع بحقهم، ومطالبة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا.

وكشفت تحقيقات النيابة عن دور المنتجة سارة خليفة في التشكيل العصابي، حيث تبين أنها كانت المسؤولة عن ضخ الأموال وإدارة عمليات التمويل، بالإضافة إلى عقد اجتماعات خارج البلاد مع المتهمين الأول والثاني لتنسيق أعمال جلب المواد الأولية المستخدمة في التصنيع.

كما أوضحت التحقيقات أن المتهم "محمد خليفة" يعد أحد العناصر الرئيسيين في عملية التصنيع، إذ تولى تنفيذ طرق تجهيز المواد المخدرة وفقًا للتعليمات التي تلقّاها من المتهمين الأول حتى الثالث.

وأضافت التحقيقات أن "محمد خليفة" والمتهمين الخامس والسادس تولوا إجراء اختبارات على المواد المخدرة بعد تصنيعها عبر تقديمها لمتعاطين لقياس تأثيرها، فضلًا عن مسؤوليتهم عن عمليات التعبئة والتخزين داخل الوحدة السكنية التي استأجرها المتهم السادس خصيصًا لهذا الغرض.

