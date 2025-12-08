إعلان

أسد.. "كاف" يكشف تميمة بطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد القرش

01:40 م 08/12/2025

تميمة دوري أمم أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تميمة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025/2026، التي ستقام في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

وجاءت التميمة على شكل أسد، وفي فيديو نشره الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ظهر وهو يلعب الكرة ويركلها وسط الشوارع المغربية.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية

المجموعة الأولى: المغرب – مالي – زامبيا – جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر – جنوب أفريقيا – أنجولا – زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا – تونس – أوغندا – تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال – جمهورية الكونغو الديمقراطية – بنين – بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر – بوركينا فاسو – غينيا الاستوائية – السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار – الكاميرون – الجابون – موزمبيق

أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا أسد تميمة كأس أمم أفريقيا مجموعات دوري أمم أفريقيا

