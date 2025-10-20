مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

"لا يستحق".. كاراجر يهاجم محمد صلاح بعد الخسارة من اليونايتد

كتب : محمد القرش

03:34 م 20/10/2025
يرى جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول، أنه لم يعد من المفترض أن يكون محمد صلاح هو اللاعب الأساسي لفريق ليفربول كل أسبوع، على أن يجلس بديلا بدلا من ذلك.

وقال كاراجر في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أننا وصلنا الآن إلى مرحلة لا يُفترض فيها أن يكون محمد صلاح أساسيًا كل أسبوع، أعتقد أن هذه معضلة حقيقية للمدرب مستقبلًا".

وأضاف: "لا أعتقد أن صلاح يجب أن يكون مثل فيرجيل فان ديك، حيث يكون مثل الاسم الأول في قائمة الفريق".

وواصل: "ليفربول لديه مباراتان خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا ضد فرانكفورت، ثم سيتوجه إلى برينتفورد، صلاح لا يستحق أن يبدأ هاتين المباراتين".

وزاد: "يجب أن يبدأ دائمًا في أنفيلد لأن ليفربول سيكون متفوقًا، على حافة منطقة الجزاء وفي أغلب الأحيان يسجل في تلك المواقف".

واختتم: "لكنني أعتقد أنه في المباريات خارج أرضنا ومساعدة الظهير، لا أعتقد أن صلاح يجب أن يبدأ كل مباراة الآن، وخاصة خارج أرضنا، في ظل المستوى الذي هو عليه الآن".

وتلقى ليفربول الهزيمة الرابعة على التوالي بجميع المسابقات على يد مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول جيمي كاراجر فان دايك مانشستر يونايتد

